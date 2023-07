Rinnovo Osimhen in stallo, Victor ha incontrato il suo agente: cosa è emerso

Calciomercato - Victor Osimhen e la SSC Napoli, trattative in corso per il rinnovo contrattuale. Proseguono infatti i discorsi tra le parti per provare a gettare le basi di un prolungamento.

Mercato Napoli, ultime sul rinnovo di Osimhen

Tuttavia, come riporta La Repubblica oggi in edicola, finora l’accordo non è stato trovato e ieri l’agente del calciatore ha fatto il punto della situazione col suo assistito. Osimhen sa che c’è ancora parecchio da lavorare e che servirà pazienze, nonostante la sua voglia di dedicarsi solo sul campo, e che esiste la concreta possibilità che il discorso vada per le lunghe malgrado la voglia di entrambe le parti di trovare una soluzione. Inoltre adesso bisogna anche considerare la clamorosa svolta che arriva dal PSG nelle ultime ore.