Rinnovo Osimhen, ecco il nuovo contratto: maxi ingaggio, clausola e novità importante

Calciomercato Napoli - L’agente di Victor Osimhen è approdato a Castel di Sangro per un obiettivo molto chiaro: definire il rinnovo contrattuale che sembrerebbe ormai vicino.

Mercato Napoli, Osimhen verso il rinnovo

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, l’accordo prevede un’intesa fino al 2027 con ingaggio da top player per il nigeriano che guadagnerà tra i 7 e 8 milioni di euro. Probabilmente ci sarò un’altra novità importante: la possibilità di trattare in prima persona con lo sponsor tecnico. C’è da trovare l’intesa per la clausola rescissoria, la quale dovrebbe oscillare tra i 130 e i 150 milioni di euro.