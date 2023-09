Il Mattino - Il Napoli ha presentato un'offerta importante a Osimhen, ecco cosa trapela

Ultime notizie Napoli - Sul futuro contrattuale di Victor Osimhen il Napoli ci sa lavorando, come scrive Il Mattino.

Ha un accordo in scadenza nel 2025. Durante l'ultima estate di calciomercato si è parlato tanto del possibile rinnovo:

“Grazie al contributo del suo manager Calenda, Osimhen ha capito che Napoli è la piazza ideale per crescere ancora. Il club ha presentato un'importante offerta. Al momento non ci sono stati nuovi sviluppi. Osimhen è tranquillo. Arriverà il momento di parlare di futuro, ma questo argomento non lo turba né lo distoglie dal campo. E massima serenità c'è anche da parte del Napoli”