Rinnovo Osimhen, Il Mattino: Calenda ha fatto capire di essere pronto a discutere, PSG sparito e dal Real solo sondaggi

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen è arrivato ieri scortato dal suo agente. La presenza di Calenda fa capire che ci sono ancora tante cose da discutere anche per il suo futuro, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

C’è un aspetto che lascia tranquillo il Napoli: l'offerta «super indecente» non c'è. Né Calenda l'ha portata in dote, né l'ha annunciata:

“Il Psg per il momento è sparito e il Real Madrid non è andato oltre qualche sondaggio. Il Napoli non ha fretta a blindarlo, Calenda ha lasciato capire di essere pronto a discutere anche adesso, se c'è l'offerta giusta. Sicuro i 4 milioni attuali sono pochi. Il Napoli può fare una eccezione al tetto di ingaggi a 2,5. Ma fino a quanto alzerà l'asticella?”