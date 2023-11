Rinnovo Osimhen, Il Mattino: agente poco incline al 13° incontro con ADL senza certezze

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen oggi fa rientro in città ma con sé non porta buonissime notizie sul fronte rinnovo.

Rinnovo Osimhen, gli aggiornamenti

Come infatti riferisce Il Mattino in edicola, il suo agente Roberto Calenda non ha intenzione di recarsi al 13esimo incontro con Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli senza avere la certezza che ci sia la volontà di accontentare l’attaccante.

E’ pur vero, però, che nel frattempo il clima tra le parti è parecchio disteso grazie anche al via libera della società al giocatore di rientrare in Nigeria. Tuttavia dopo un'estate intera passata a trattare serve una svolta, col rischio, altrimenti, di vendere il giocatore in estate a una cifra nettamente più bassa rispetto al suo valore.