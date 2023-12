Rinnovo Osimhen, definita la clausola: Il Mattino svela la cifra per portare Victor via da Napoli

Ultime notizie Napoli - Il rinnovo di Victor Osimhen per un anno con il Napoli prevede anche l'aggiunta di una clausola importante, come racconta Il Mattino.

Prevederà una cifra sui 130 milioni di euro:

“Qualunque club interessato dovrà versare nelle casse del Napoli per poter ottenere il cartellino di Osimhen senza nemmeno doversi mettere a trattare con De Laurentiis.

Il Napoli ha fatto un passo cercando di andare incontro alle richieste del giocatore e del suo agente che non hanno mai messo in discussione la volontà di tendere la mano alla dirigenza senza approfittare della situazione contrattuale con l'idea di non rinnovare e andarsene a condizioni più favorevoli nell'estate 2024”