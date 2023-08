Rinnovo Osimhen, deadline Napoli: De Laurentiis spera di annunciarlo entro questa data!

Calciomercato Napoli - Si tratta ad oltranza per il rinnovo di Victor Osimhen, con un ingaggio a doppia cifra (10 milioni di euro) e una clausola doppia (una per l’Europa, l’altra per i club arabi) che potrebbe finalmente sbloccare la situazione per regalare ai tifosi l’annuncio che tutti aspettano, ovvero quello del prolungamento fino al 2027. E l'edizione odierna di Repubblica aggiunge:

"De Laurentiis è convinto di portare a casa il risultato. I prossimi giorni saranno decisivi. Il Napoli spera di chiudere la questione entro sabato per poi concentrarsi unicamente sul debutto in campionato a Frosinone, in calendario sabato 19 agosto".