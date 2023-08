Rinnovo Osimhen, De Laurentiis verso il sì ai 10 milioni di stipendio: la situazione

Ultime news calciomercato Napoli - Non c'è ancora la fumata bianca per il rinnovo di Victor Osimhen, con l'agente Roberto Calenda che aspetta di tornare nel ritiro del Napoli per mandare un segnale rassicurante al nigeriano.

Del suo futuro ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Osimhen vuole un aumento dell'ingaggio (e pure consistente): perché si parla di una richiesta attorno ai 10 milioni di euro, che il Napoli vorrebbe accontentare sia pure con una larga fetta di parte variabile. E la solita questione della clausola che De Laurentiis fissa a 160 milioni e Osimhen vuole inferiore ai 90 milioni. Il fondo Pif, dopo l'assalto respinto della settimana scorsa (vi abbiamo raccontato di un'offerta da 130 milioni di euro respinta da De Laurentiis), sono spariti di scena. Osimhen, in ogni caso, ha traballato e non è rimasto indifferente perché l'Al Hilal è arrivato a offrirgli 35 all'anno per i prossimi 5 anni. Insomma, i nodi non sono pochi. Anzi sono tantissimi. E questa musica araba in sottofondo non è proprio una colonna sonora rilassante...".