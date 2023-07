Rinnovo Osimhen, CorSport: fase delicata, ADL e il suo agente continuano a lavorare per sbloccare la trattativa

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto che il 12 agosto, e dunque alla fine del ritiro di Castel di Sangro, sarà in grado di dire dove potrà arrivare la squadra e cosa potrà fare, con o senza Victor Osimhen come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Victor Osimhen leader in campo, leader del mercato. Ieri, con una prestazione da assatanato anche senza gol, ha confezionato una grande risposta ai tifosi innamorati e comprensibilmente preoccupati: lui lotta, lui è sempre lo stesso anche in una fase delicata dal punto di vista contrattuale. ADL e il suo agente Calenda continuano a lavorare per sbloccare la trattativa, per trovare quell’accordo tanto atteso che non è ancora stato annunciato”