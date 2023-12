Rinnovo Osimhen, CorSera - Firma entro inizio gennaio, le cifre di ingaggio e clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sersa si sofferma sui rinnovi di contratto in arrivo per Lautaro Martinez e Victor Osimhen, che diventeranno i più pagati della Serie A. Il quotidiano aggiunge: "Le firme arriveranno tra fine dicembre e inizio gennaio, seguendo percorsi piuttosto diversi — più diretto e sentimentale quello dell’argentino, più tortuoso e ancora non del tutto definito quello del nigeriano".

Ma soffermiamoci sul rinnovo di Victor Osimhen, col Corriere della Sera che va nei dettagli:

"Sull’aumento di stipendio previsto dal rinnovo che i due giocatori stanno negoziando con Inter e Napoli è in vantaggio il nigeriano: per lui l’ipotesi sul tavolo è da 10 milioni a stagione da subito, fino al 2026. Per Lautaro è alle viste un matrimonio praticamente a vita, con scadenza 2028, da 8 milioni più bonus e premi.

Quella dozzina (almeno) di incontri per il rinnovo del bomber mascherato non si è rivelata affatto «sporca», ma fondamentale per tenere elettrico e sempre acceso un rapporto che ha vissuto alcuni momenti di incomprensione (vedi il caso TikTok). Ed è seguito con interesse da diversi club, con il Chelsea sempre in prima fila. Nel frattempo sono ricomparse le foto sul profilo Instagram di Osi con la maglia del Napoli. E mercoledì l’agente Calenda si è ritrovato con il presidente De Laurentiis: la clausola (da 130 milioni) resta uno dei nodi principali nel prossimo incontro. Perché se non sarà un matrimonio per sempre, dovrà essere comunque un matrimonio felice. Per tutti".