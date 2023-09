Rinnovo Osimhen, CdM: non c'è ancora accordo, due questioni dividono dalla firma col Napoli

Ultime notizie Napoli - Come procede la trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, in scadenza nel giugno 2025?

Rinnovo Osimhen, ecco cosa manca

Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha dato priorità al rinnovo contrattuale del nigeriano candidato al Pallone d’Oro, ma il club di Aurelio De Laurentiis non è ancora riuscito a trovare un accordo definitivo. Motivo? Riguardo ad Osimhen c’è ancora un po’ di distanza su clausola rescissoria e diritti d’immagine.