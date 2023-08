Rinnovo Osimhen, CdM: la clausola da 150mln sarà valida anche per l'Italia nel 2025! De Laurentiis si è preso un rischio

Calciomercato Napoli - Durante questa lunga estate De Laurentiis si è reso conto che aveva perso il difensore centrale, l’allenatore, il direttore sportivo e il preparatore atletico della migliore annata della storia del Napoli. Ha scelto di ricominciare da Osimhen, come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“De Laurentiis ha continuato nella lunga trattativa con Calenda, l’agente di Osimhen, per arrivare al prolungamento del contratto fino al 2026. Non è ancora fatta, le parole di Victor dopo la doppietta a Frosinone hanno rimandato l’appuntamento. La strada, però, sembra tracciata verso un accordo che a fine mercato dovrebbe essere siglato. L’ingaggio sarà superiore ai 10 milioni, la clausola rescissoria di circa 150 milioni valida per l’estero nell’estate del 2024 e anche per l’Italia a partire dal 2025.

Durante le negoziazioni, De Laurentiis si è preso anche il rischio che Osimhen non rinnovi, l’ha messo in conto ma è convinto che Victor non rinuncerà a quest’accordo ponte che rende il Napoli più solido ma soprattutto consente al centravanti nigeriano di guadagnare più del doppio rispetto allo stipendio attuale di circa 4,5 milioni di euro con i bonus”