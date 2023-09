Rinnovo Osimhen, ADL frena: respinti gli arabi, non c'è fretta di chiudere ma spunta la reazione dell'agente

Osimhen è partito per la Nigeria senza avere appuntamenti per il rinnovo. Una situazione di stallo improvviso dopo gli undici incontri tra Dimaro e Castel di Sangro con il suo procuratore, Roberto Calenda.

Come riporta Il Mattino:

"De Laurentiis doveva fronteggiare l'assalto arabo. Lo ha accontentato in molti aspetti del suo futuro, ma per il momento tiene tutto fermo. Non è una rivincita, ma è chiaro che avrebbe voluto la firma sul rinnovo già a luglio. De Laurentiis avrebbe ceduto la stella nigeriana senza grossi dubbi. Ma i sauditi non si sono spinti oltre i 130 milioni. Prima o poi, il Napoli presenterà la bozza delle firme per l'aumento dello stipendio di Osimhen. E pure se non dovesse succedere nulla, la prossima estate il nigeriano avrà un solo anno di contratto. Insomma, secondo il clan del bomber, è più il Napoli a doversi sbrigare che l'attaccante. Sul tavolo, dopo l'ultimo appuntamento a Rivisondoli un prolungamento fino al 2026, un nuovo stipendio da 12 milioni (compreso di premi e bonus) e una clausola valida anche per l'Italia da 180 milioni di euro".