Rinnovo Milik-Napoli, Gazzetta: vicino l'accordo economico fino al 2024, spuntano le cifre! Novità anche per la clausola rescissoria

CALCIOMERCATO NAPOLI - Non solo mercato in entrata, la SSC Napoli è molto attiva in questi giorni anche sul fronte dei rinnovi. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono a buon punto le negoziazioni con l'entourage di Arek Milik per il prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel 2021). Queste le ultime dalla "rosea":

milik

Rinnovo Milik-Napoli, punto di svolta