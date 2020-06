Rinnovo Mertens, ufficialità in arrivo! CdM: scambio di documenti in corso

Calciomercato Napoli - E' in arrivo una grande notizie per Gennaro Gattuso. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Dries Mertens alla fine sta per firmare il proprio rinnovo col club partenopeo.

Mercato Napoli, ufficialità in arrivo per Mertens

Dopo un lunga tiro e molla, il belga sta per mettere concretamente nero su bianco. L'ufficialità - assicura il quotidiano - arriverà a strettissimo giro, perché è in corso lo scambio dei documenti tra la società partenopea e l'attaccante belga. Una volta definita l’intesa questa situazione, toccherà poi a José Callejon. Perché per quanto lo spagnolo è decisamente più lontano, non è detta ancora l'ultima parola.