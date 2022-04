Rinnovo Mertens-Napoli, Repubblica - Ecco l'offerta di De Laurentiis: le cifre

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme sulla notizia rilanciata in esclusiva e in anteprima da CalcioNapoli24 sull'incontro per il rinnovo di Dries Mertens. Il presidente De Laurentiis, prima di dirigersi a cena con il resto della squadra, infatti ha raggiunto il belga nella sua casa di Palazzo Donn'Anna.

Lo conferma anche l'edizione odierna di Repubblica, ecco i dettagli sull'incontro per il rinnovo di Mertens e De Laurentiis:

"De Laurentiis ha invece gettato le basi per il confronto con la squadra con una clamorosa mossa a sorpresa. Il presidente ha bussato infatti nel pomeriggio alla porta di casa Mertens, a Posillipo, dove si è trattenuto per quasi un’ora e ha gettato le basi per un altro rinnovo annuale (1 milione e 200 mila euro più bonus) del contratto dell’attaccante belga: affidandogli contemporaneamente il ruolo di garante per la Champions League.

Le frizioni tra società e giocatori dovranno essere messe da parte e a tavola (in una sala blindatissima) è andata in scena la prima delle due cene “terapeutiche”, che sono state organizzate al posto del ritiro punitivo. Non è tempo di litigi o di ammutinamenti, la posta in palio è fondamentale per tutti".