Rinnovo Mertens, Il Mattino: richiesto un triennale e un futuro da dirigente, pronta la replica di ADL

Calciomercato Napoli - Dries Mertens piace in Premier League e non è un mistero: ci sono diverse formazioni inglesi che lo seguono con attenzione, tra cui l'Arsenal che, a breve, accoglierà Arteta come nuovo tecnico.

Come riporta Il Mattino:

"Inoltre, sempre su Mertens c'è stato l'interesse mostrato dalle prime quattro della classe in Serie A: Juve, Inter, Roma e, in misura minore, Lazio. Nerazzurri e giallorossi potrebbero anche provare ad imbastire uno scambio per gennaio, anche se al momento resta ipotesi remota. L'idea, invece, di prolungare con il Napoli, è chiusa nel cassetto: Mertens ha prospettato a De Laurentiis anche di poter restare a Napoli come dirigente, ma ha chiesto un triennale a cifre invariate rispetto alle attuali, per chiudere la carriera in azzurro. La risposta di De Laurentiis si è sostanziata in un biennale a cifre poco meno che dimezzate rispetto agli attuali 4 milioni: per ora, la distanza tra le parti resta non colmabile".