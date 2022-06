Rinnovo Meret, l'ultima parola è di Spalletti! Gazzetta: il Napoli studia Maximiano e Sirigu

Capitolo portieri nel Napoli: come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, serve un rincalzo per Alex Meret dopo il mancato rinnovo di David Ospina.

"Luis Maximiano del Granada è monitorato da tempo, ma il Napoli non intende sobbarcarsi il costo del cartellino (almeno non subito). In lista pure Sirigu come vice, ma tutto ruota intorno a Meret ed al suo rinnovo di contratto (scadenza 2023). Le parti si stanno tenendo in contatto per trovare una sintesi ma l’ultima parola su Meret, quella decisiva, spetterà a Spalletti"