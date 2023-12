Rinnovo Meret, il Napoli farà scattare l'opzione: ufficialità in arrivo

Calciomercato Napoli - Tra le tante situazioni contrattuali in sospeso in casa Napoli c’è anche un giocatore in particolare su cui bisogna riflettere, ovvero Alex Meret, per un futuro tutto da decifrare.

Mercato Napoli, scatta rinnovo automatico per Meret

Tuttavia, come riporta Il Mattino oggi in edicola, sebbene il giocatore sia in scadenza quest’estate, la società è in una botte di ferro in quanto detiene un’opzione unilaterale per prolungare automaticamente di un altro anno. Il club la eserciterà al fine di sentirsi tranquillo per poi fare con calma tutte le valutazioni del caso sull'atleta. Tra Natale e Capodanno è atteso il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.