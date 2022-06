Rinnovo Meret, Gazzetta: le parti sembrano più vicine all’accordo!

Potrebbe essere quella che si apre oggi la settimana decisiva per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il club azzurro e l’agente del portiere, Federico Pastorello, sono in contatto da settimane:

"Nel tentativo non solo di trovare una sintesi economica per prolungare il rapporto tra il calciatore e la squadra azzurra ma soprattutto per stilare insieme un progetto che metta appunto al centro l’ex dell’Udinese. Adesso, però, la trattativa è entrata nel vivo e le parti sembrano più vicine all’accordo"