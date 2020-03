Rinnovo Maksimovic, Tuttosport: ormai prossimo l’annuncio, da Gattuso forte considerazione nei suoi confronti

I punti fermi della prossima stagione del Napoli, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, sembrano essere pochi: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Demme, Zielinski, Politano, Mertens e Insigne potrebbero essere le figure-simbolo sulle quali ricostruire il Napoli dalla prossima stagione.

“Sul livello di guardia ci sono tutti i calciatori che hanno contratti con scadenza 2021, a cominciare da Milik e Maksimovic. Di sicuro l’anno prossimo non ci sarà il polacco che ha “sparato alto” per ottenere dal Napoli il via libera a cercarsi una squadra che porti il giusto prezzo. Per Maksimovic è ormai prossimo l’annuncio del suo rinnovo (dal 2021 al 2024), anche alla luce della forte considerazione che Gattuso ha nei confronti del serbo, con ingaggio quasi raddoppiato (2 milioni all’anno)”