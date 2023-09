Rinnovo Kvaratskhelia, SSC Napoli smentisce: "Ca**ate, nessuna trattativa in corso"

Calciomercato SSC Napoli - Nelle ultime settimane, si è parlato tanto della trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia da imbastire. Lo ricorderete, il suo agente Mamuka Jugeli era stato anche in ritiro a Dimaro a seguire da bordocampo il georgiano nella preparazione. Ma a quanto pare non vi è all'orizzonte alcun rinnovo, prolungamento o adeguamento contrattuale.

Rinnovo Kvaratskhelia: smentita SSC Napoli

La SSC Napoli infatti ha voluto smentire con un comunicato apparso via social la presunta trattativa in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia:

"Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli", questo il comunicato SSC Napoli.