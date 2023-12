Rinnovo Kvaratskhelia, l'entourage scalpita dopo l'accordo con Osimhen: la richiesta

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta la strategia di gennaio di De Laurentiis, che utilizzerà gli utili dell'ultimo bilancio, i 25 milioni incassati da Elmas e potrà contare sui 70 già garantiti dall'UEFA per fare mercato. Perché con gli obiettivi attuali non si può aspettare l'estate. E mentre il club azzurro pensa al mercato di gennaio, si va verso una nuova richiesta di rinnovo per Kvaratskhelia:

"E occhio a Kvara: non batte ancora cassa, ma lo staff del georgiano scalpita per l'aumento dell'ingaggio dopo aver visto le cifre concesse a Osimhem. Un'altra gatta da pelare, come se non bastassero quelle già esistenti".