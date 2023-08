Rinnovo Kvaratskhelia, Il Roma - Ecco le cifre, nessuna clausola rescissoria!

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia dal giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto:

"Rinnovo in arrivo anche per Kvaratskhelia. L'accordo resta quello di qualche settimana fa: 2.5 milioni più bonus e la possibilità di scalare l'ingaggio a salire in futuro. Nessuna clausola rescissoria".