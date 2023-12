Rinnovo Kvaratskhelia, Gazzetta: l'agente sperava di incontrare De Laurentiis, ecco cos'è successo

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha raccolto tanti apprezzamenti dai top club europei, senza però sondaggi concreti per un possibile trasferimento. Rinnoverà? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Willy Sagnol, ct della Georgia, aveva reso noto che Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco seguivano Kvaratskhelia ma non risultano conversazioni col Napoli o con Mamuka Jugeli, il suo procuratore:

"Jugeli ha capito che per trattare con De Laurentiis è opportuno non forzare la mano. Ci aveva provato, indirettamente, con una permanenza a Napoli alla fine di agosto, assistendo anche alle prime uscite in campionato, nella speranza che il presidente lo ricevesse.

Sarebbe bastato anche che in via informale si fossero immaginati i termini di un nuovo accordo. Non solo non c’è stato l’incontro, ma il club si è anche sentito in diritto di smentire ogni notizia sulla trattativa"