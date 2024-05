Rinnovo Kvaratskhelia, Gazzetta: l'agente aspetta De Laurentiis, sfrutterà l'interessamento del Barcellona per un contratto da top player.

Calciomercato SSC Napoli - A Napoli sono i giorni di Khvicha Kvaratskhelia e di un rinnovo di contratto da discutere che potrebbe aiutare a capire anche gli obiettivi futuri della società. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è in città dallo scorso fine settimana e aspetta soltanto una chiamata dal presidente De Laurentiis per cominciare a discutere del futuro del suo assistito:

“Khvicha vuole un contratto top, l’entourage vorrebbe un aumento e la richiesta di partenza sarà di 5 milioni netti più bonus. De Laurentiis difficilmente ci arriverà, potrebbe offrire la stessa cifra con cui ha legato Osimhen al Napoli la prima volta: 4 più bonus (magari raggiungibili, per arrivare a 4,5 netti). Basteranno?

Jugeli chiederà rassicurazioni per la prossima stagione, metterà sul tavolo della trattativa il corteggiamento del Barcellona, pronto a ricoprire d’oro Khvicha. Ma in Catalogna non hanno gli argomenti per sedersi al tavolo della trattativa: De Laurentiis valuta il georgiano 120-130 milioni”