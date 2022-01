Ultime notizie calcio Napoli - Il contratto di Kalidou Koulibaly scadrà nel 2023 e, di conseguenza, per evitare di perderlo a zero, il Napoli deve iniziare a muoversi per il rinnovo. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, un'intesa tra le parti, nonostante la possibile riduzione dell'ingaggio che chiederà il club azzurro, risulta possibile. Il giocatore, infatti, vuole ascoltare la proposta che gli arriverà al fine poi di diventare a tutti gli effetti una bandiera.

Rinnovo Koulibaly