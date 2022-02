Rinnovo Koulibaly, RAI - Il Napoli ha offerto 5 milioni più bonus fino al 2026: ecco fino a quando ADL attenderà Kalidou

Calciomercato Napoli - Sarà l'unico per cui non si rispetterà il tetto ingaggi, si infittiscono i colloqui per il rinnovo di Kalidou Koulibaly col Napoli. Lo ricordiamo, il difensore senegalese fresco vincitore della Coppa d'Africa ha contratto in scadenza al 30 giugno 2023, fra un anno praticamente. E la SSC Napoli non ha alcuna intenzione di arrivare a scadenza con quello che dall'estate sarà a tutti gli effetti il suo capitano.

Rinnovo Koulibaly, ecco la situazione

Per questo motivo, si fanno "fitti i colloqui tra il Napoli e l'entourage di Koulibaly", come racconta in esclusiva alla Rai, l'esperto di calciomercato Ciro Venerato che racconta: