Calciomercato Napoli - A proposito di capitani, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione in casa Napoli.

"Lorenzo Insigne in queste ultime settimane ha messo in secondo piano l’argomento rinnovo. Eppure anche lui prima o poi dovrà prendere una decisione importante a riguardo, visto che De Laurentiis ci tiene a offrirgli un contratto adeguato. In definitiva questa è la firma più importante della sua carriera, giusto ponderare bene tutto"