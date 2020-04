Rinnovo Insigne, CorSport: se ne riparla dopo la fine dell'emergenza, l'ultimo dialogo col Napoli risale all'estate

Notizie calcio - Peccato che la stagione del capitano del Napoli Lorenzo Insigne sia stata interrotta nel momento migliore, del gruppo e personale, ma al momento, come racconta il Corriere dello Sport, il mondo è impegnato in una sfida ben più importante:

“Di tempo per tornare a dribblare, correre e tirare con un bel giro a effetto ce ne sarà in abbondanza. E magari sarà riaperto anche il discorso del contratto, in scadenza nel 2022: l’ultimo colloquio con il club risale all'estate 2019 - proposta di prolungamento biennale con ingaggio spalmato, cioè decurtazione -, e dopodiché silenzio. Stop. Ora, però, i tempi sembrano più maturi: non resta che attendere la fine dell'emergenza e il ritorno alla normalità”