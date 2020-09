Mercato Napoli le ultimissime oggi, secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno la SSC Napoli è alla ricerca di un centrocampista dinamico per sostituire Allan è una priorità, filtra la sensazione che la pista Veretout sia complicata e allora il Napoli sta sondando anche altre idee. Il lavoro da fare è tanto, soprattutto in uscita, c’è l’accordo per il rinnovo di Gianluca Gaetano fino al 2025, domani la firma e poi il ritorno alla Cremonese in prestito.