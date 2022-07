Venerato a CN24: "Napoli irritato con Fabian, il club azzurro ha un sospetto. La verità sul rinnovo e la possibile tribuna"

Calciomercato Napoli- Ciro Venerato, collega della Rai esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv per fare il punto della situazione:

Venerato ha parlato anche del futuro di Fabian Ruiz, in scadenza con il Napoli nel 2023. Ecco quanto evidenziato:

"Le offerte del Napoli non sono piaciute al giocatore. Il club azzurro sospetta che lo spagnolo voglia andare via a parametro zero e che dietro il giocatore ci sia già un club, per questo motivo la dirigenza partenopea è molto irritata. Fabian se gioca a fare il furbo potrebbe fare un anno in tribuna, il rinnovo ad oggi è distante nonostante il Napoli abbia provato a mediare inserendo nel rinnovo una clausola bassa. Il Manchester United ha fatto un tentativo con l'entourage di Fabian, mentre non mi risultano affondi del West Ham. Entrambe le squadre, però, non hanno ancora chiamato il Napoli".