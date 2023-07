Sportitalia - Rinnovo Di Lorenzo-Napoli prima di Dimaro: le cifre

Ultime notizie calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo ha appena concluso la prima stagione da capitano dei partenopei, alzando anche il trofeo della Serie A con la vittoria dello scudetto.

E adesso si appresta a rinnovare il suo contratto col Napoli, lo conferma Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calcio mercato di Sportitalia:

"Rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026. Una svolta scandita da tempo, una vecchia promessa che sarà mantenuta, quasi sicuramente prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Base superiore ai tre milioni a stagione più bonus, Di Lorenzo è pronto per un’altra grande stagione e merita un premio".