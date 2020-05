Calciomercato Napoli - Epilogo ancora incerto per il contratto di Josè Callejon con il Napoli, come racconta Cronache di Napoli:

"Diversi club spagnoli hanno chiesto informazioni al suo entourage, però non è escluso che il Napoli possa fare un altro tentativo per convincerlo a proseguire ancora la sua avventura in azzurro. Le valutazioni da fare non sono tutte legate all'aspetto economico. Callejon riflette, sebbene il suo addio sia ancora probabile"