Calciomercato Napoli - Ufficializzato il rinnovo di Giacomo Raspadori e vicino quello di Victor Osimhen, ci sarà spazio anche per Khvicha Kvaratskhelia.

Mercato Napoli, nuovo contratto per Kvara

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, anche per l’attaccante georgiano è atteso un annuncio per il prolungamento contrattuale. Il procuratore del georgiano è stato a Dimaro-Folgarida qualche settimana fa e il presidente Aurelio De Laurentiis ufficializzerà presto una nuova intesa fino al 2028.