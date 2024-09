Calciomercato SSC Napoli - Ad ogni sosta, la domanda che nasce spontanea: ma Kvaratskhelia rinnoverà? Come racconta la Gazzetta dello Sport, non c’è fretta almeno per il Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia è alla sua terza stagione, "ha il contratto a scalare che ondeggia sul milione e mezzo di euro e attende. Nell’agenda di De Laurentiis ci sono gli appuntamenti da fissare col management del georgiano e anche con quello di Meret (in scadenza nel 2025)".

?