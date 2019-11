Rinnovi Mertens e Callejon, CorSport: offerto nuovo biennale nella trasferta di Salisburgo, cifre e dettagli

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla proposta di rinnovo fatta dal Napoli a Josè Maria Callejon e Dries Mertens. Ecco nel dettaglio le cifre delle due offerte:

"La situazione sembrava già piuttosto chiara, ma ora lo è certamente di più: la trattativa per il prolungamento del contratto di José Callejon con il Napoli, in scadenza a giugno 2020, e dunque tra sette mesi, è congelata. Ferma. Parola di Manuel Garcia Quilon, il manager del giocatore andaluso molto corteggiato in Cina. In Austria: a Callejon, come a Mertens del resto, ha offerto un rinnovo alle medesime cifre attuali. E dunque, nel caso specifico, 3 milioni a stagione (per due anni ancora, a quanto pare)".