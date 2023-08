Rinnovi, dopo Raspadori tocca a Osimhen: ecco perché c'è massima fiducia

Calciomercato Napoli - Ufficializzato il rinnovo contrattuale di Giacomo Raspadori, ora tocca a Victor Osimhen come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Mercato Napoli, Osimhen vicino al rinnovo

Le parti sono vicine sull’ingaggio per una base da 7 milioni di euro più bonus ma va definitiva la clausola rescissoria il tuo valore oscilla tra i 130 e i 150 milioni di euro. Ciò che è importante - evidenzia il quotidiano - è che le parti vogliono proseguire insieme, il che è un presupposto fondamentale per la fumata bianca, e che dà ottimismo per l'intesa definitiva.