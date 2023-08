Calciomercato Napoli - Sfumato Gabri Veiga, con la società che sembra averci rinunciato definitivamente dopo l’inserimento dell’Al Ahli, può arrivare comunque un altro centrocampista in extremis in casa Napoli. Lo svela La Repubblica oggi in edicola.

Si tratta di Giovani Lo Celso, il quale - si legge - potrebbe arrivare in prestito dal Tottenham proprio nell’ultimissima curva di questa sessione estiva.