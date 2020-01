Venerato a CN24: "Nuovo contatto Napoli-Milan per Rodriguez, la trattativa non si sblocca! Distanza sulla formula"

Calciomercato Napoli - Ricardo RodriguezNapoli. Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Milan e Napoli non riescono a sbloccare la trattativa Rodriguez. Poche ore fa nuovo contatto tra i 2 club. Da casa Milan ci arrivano conferme. Chiedono 5 miloni ( 1 più 4 ) non più 8 ma pretendono obbligo di riscatto. Il ds giuntoli ha ribadito la sua posizione: per Rodriguez pronto il diritto non l'obbligo. Il giocatore nel frattempo freme. Gradirebbe tornare da Gattuso. Ma fino ad ora il diavolo non muta posizione. Senza obbligo di riscatto non darà via lo svizzero.