Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski va dritto verso il rinnovo col Napoli come è noto ormai già da diversi giorni, non solo per sua diretta volontà ma anche per quella della sua famiglia che spinge per una permanenza sotto il Vesuvio come riporta Il Mattino oggi in edicola. E' pertanto difficile che Maurizio Sarri possa convincerlo a trasferirsi alla Lazio.