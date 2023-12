Retroscena Osimhen: ha bloccato il rinnovo in estate, un'offerta lo ha tentato tantissimo

Calciomercato Napoli- Rinnovo in arrivo per Victor Osimhen come conferma anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Mercato Napoli, vicino il rinnovo di Osimhen

Si va dritti verso la fumata bianca dopo un’intera estate a trattare e con l’accordo che sembrava raggiunto anche allora. Ma cosa è successo poi? Come svela il quotidiano, è stato in quella circostanza proprio l’attaccante a fare un passo indietro poiché scosso dall’offerta araba nel frattempo giunta. L’Al Hilal, del resto, aveva messo sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro a stagione, così da far barcollare il nigeriano.

Ora però i tempi per il prolungamento sono maturi e si va verso un’intesa fino al 2026 con un ingaggio di circa 10 milioni d’euro d’ingaggio e clausola di 130-140 milioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe annunciare il tutto entro la fine del 2023.