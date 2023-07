Retroscena Ndombele: niente riscatto, ma anche il giocatore voleva tornare in Premier

Calciomercato Napoli - "Una città, un popolo, Napoli. La fine della mia avventura che durerà solo un anno ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore. Ti auguro tutto il successo che meriti. Grazie di tutto". E’ con questo messaggio che Tanguy Ndombele ha salutato ufficialmente per far ritorno al Tottenham da cui era arrivato in prestito.

Grandi aspettative su di lui, importante potenziale, ma non ha mai convinto fino alla fine tanto da convincere il Napoli a esercitare il riscatto soprattutto alle cifre importanti che lo riguardavano. Tuttavia, come svela La Repubblica oggi in edicola, la decisione è stata in ogni caso comune poiché anche il giocatore ha manifestato la volontà di tornare in Premier League.