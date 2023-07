Retroscena Napoli, bloccato già in primavera il sostituto di Osimhen: il prescelto

Calciomercato Napoli - Con Victor Osimhen designato come potenziale partente, il Napoli si è mosso in anticipo bloccando già il sostituto: lo svela Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, bloccato David in primavera

Si tratterebbe di Jonathan David del Lille, operazione primaverile avviata quando i sussurri davano il nigeriano in uscita dopo la stagione da trascinatore e capocannoniere. Ora la musica è cambiata per fortuna e in caso di ribaltone quell’alternativa non ci sarebbe più, poiché sarebbe complicato convincere il Lille nel cedere l’attaccante canadese.

E con l’Udinese che sta vendendo Samardzic all’Inter, difficilmente si priverebbe anche di Beto. Trovare un sostituto di Osimhen, quindi, sarebbe complicatissimo in questo momento della stagione. Ma per fortuna le parti vanno dritte verso un rinnovo contrattuale con clausola. Il matrimonio continuerà, tranne sorprese, almeno fino alla prossima estate. Formalmente per qualche anno ancora.