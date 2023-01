Retroscena Kvaratskhelia-Juve, era praticamente fatta! Andò anche a Vinovo, ecco perché saltò tutto

Calciomercato - Kvaratskhelia-Juventus, arriva un clamoroso retroscena di mercato nel giorno del big match del Maradona proprio contro i bianconeri. Lo svela La Gazzetta dello Sport versione on line.Â

Kvaratskhelia-Juventus, retroscena di mercatoÂ

Secondo quanto infatti racconta la rosea, l’attaccante georgiano, ora grande protagonista in maglia Napoli, sarebbe stato vicinissimo ai bianconeri nell’estate 2021. Tanto che il giocatore, dopo una lunga corte juventina, sarebbe stato anche in visita nei centri sportivi della Continassa e di Vinovo del calciatore insieme al papà e al suo entourage.

Al calciatore fu delineato anche il percorso: avvio soft in seconda squadra per prendere le misure del calcio italiano, poi subito salto in prima squadra con Pirlo che all’epoca stava dando grande spazio ai giovani. Poi è saltato tutto. I motivi sono i seguenti come racconta il quotidiano: "L’operazione sarebbe stata impegnativa dal punto di vista economico: i contatti erano ben avviati, ma la trattativa solo in fase embrionale e dunque ben lontana da una sua definizione. Dopo l’addio di Paratici e il cambio di rotta sulla gestione del mercato si è interrotto il dialogo".

