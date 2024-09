Retroscena Kvaratskhelia, a quanto si è spinto il PSG quest'estate: la cifra choc

Calciomercato Napoli, l’obiettivo è blindare Khvicha Kvaratskhelia. Con un contratto in scadenza nel 2027, infatti, il rischio che si presentino alla porta nuove big europeo è concreto e il club non vuole farsi trovare impreparato dopo aver efficacemente respinto il Paris Saint-Germain quest’estate.

Calciomercato Napoli, quanto ha offerto il PSG per Kvaratskhelia

E lo ha fatto nonostante una cifra tutt’altro che bassa messa sul tavolo: come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i parigini sono arrivati fino a 110 milioni di euro.

Quasi al valore della clausola di Victor Osimhen per il quale però non hanno affondato il colpo.

Tuttavia si sono sentiti dire che i soldi non sono tutto ed il genio non si tocca. Antonio Conte, arrivato poco prima in azzurro, lo aveva già incatenato.