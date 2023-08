Retroscena Gabri Veiga, il contratto inviato era già firmato da ADL: cosa fa sapere la SSC Napoli

Calciomercato Napoli - “Equivoci”. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, è così che vengono definiti in casa Napoli gli intoppi che stanno mettendo a rischio l’affare Gabri Veiga con il Celta.

Mercato Napoli, cosa succede con Gabri Veiga

Quel che è certo è che a Vigo non hanno preso bene l’ultima bozza di contratto inviata dalla Filmauro dove c’era anche già la firma di Aurelio De Laurentiis. Forse una cifra inferiore sulla futura rivendita del calciatore o magari sui bonus, fatto sta che la visione ha fatto saltare i nervi alla controparte ed è iniziato un lavoro diplomatico per non compromettere totalmente la situazione.

Tuttavia le incomprensioni vengono definite rimediabili e c’è Veiga che attende solo un ok per poter viaggiare in direzione Italia: lo aspetta un quadriennale da 2 milioni di euro l’anno e una testa ormai già ai colori azzurri, sarebbe complicato per la società spagnola fare dietrofront a questo punto.