Retroscena Dazn: Gabri Veiga ha comunicato ieri al Celta Vigo di aver accettato l'Al Ahli

"Gabri #Veiga. La frenata di sabato sera aveva bloccato la trattativa, nonostante tra #Napoli e #CeltaVigo ci fosse un'intesa di massima da almeno tre settimane. I tentennamenti del giocatore sull'offerta economica degli azzurri aveva portato le parti a nuovi contatti. Ieri mattina Napoli era fiducioso di poterla chiudere positivamente. Nel pomeriggio il giocatore ha comunicato invece di aver accetteto la ricca offerta dell'#AlAhli. Dovrebbe diventare il pi√Ļ giovane tra i grandi nomi arrivati in #SaudiProLeague in questo #calciomercato". Questo il tweet di Orazio Accomando, giornalista di Dazn sulla trattativa di calciomercato Napoli per Veiga.