Calciomercato Napoli - Rivoluzione sulle fasce con Luciano Spalletti. Oltre a Elseid Hysaj in uscita a parametro zero, potrebbero salutare altri due giocatori come riporta La Repubblica:

Ad Hysaj non è stato rinnovato il contratto, ma Ghoulam e Mario Rui sono ancora a disposizione. Teoricamente sono in partenza entrambi, ma bisognerà fare i conti con eventuali richieste