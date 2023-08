Repubblica - Zielinski ha accettato l'Al-Ahli: ingaggio monstre e super offerta al Napoli, le cifre

Calciomercato Napoli - Sta per arrivare la fumata bianca sull'affare Piotr Zielinski in Arabia Saudita. La squadra che gli ha presentato il progetto tecnico è l'Al-Ahli e il polacco alla fine sceglierà gli arabi, visto il mancato accordo per il rinnovo in azzurro.

Sull'offerta al Napoli e a Zielinski dell'Al Ahli, Repubblica nell'edizione odierna scrive:

"La situazione Zielinski si sta sbloccando: il polacco accetterà l’offerta dell’Al Ahli (ingaggio da 12 milioni netti l’anno per tre stagioni) che verserà circa 30 milioni al Napoli. Veiga ha detto sì, la trattativa decollerà dopo la cessione di Zielinski all’Al Alhi. Lui in Arabia ci andrà, su Osimhen, invece, il pressing per evitare divorzi è attivissimo".